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В Пензе сотрудники Росгвардии помогли ребенку, который оказался на улице без взрослых

09:55 | 22.09.2021 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии в Пензе пришли на помощь ребенку, который оказался на улице без взрослых.

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли ребенку, который оказался на улице без взрослых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возвращаясь с ночного дежурства, росгвардейцы заметили на улице плачущего мальчика лет семи. В беседе со стражами правопорядка он рассказал, что остался один дома и решил пойти на поиски бабушки, которая повела его младшую сестру в детский сад», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мальчик смог назвать свое имя и показать детсад, который посещает его сестра.

«Обратившись к сотрудникам дошкольного учреждения, росгвардейцы узнали телефон родителей ребенка и связались с ними, объяснив ситуацию», — сказали в пресс-службе, пояснив, что после этого ребенок был доставлен к родственникам.

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