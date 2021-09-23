На дорогах Пензенской области пройдет операция «Автоперевозчик» Общество

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автоперевозчик», направленное на профилактику ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, пройдет в Пензенской области в предстоящую пятницу, 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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По информации ведомства, сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять мероприятия по контролю за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств.

Особое внимание будет уделено выполнению водителями автобусов большой и малой вместимости требований нормативных правовых актов в сфере безопасности.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением водителями маршрутных транспортных средств правил дорожного движения.