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На дорогах Пензенской области пройдет операция «Автоперевозчик»

10:23 | 23.09.2021 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автоперевозчик», направленное на профилактику ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, пройдет в Пензенской области в предстоящую пятницу, 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

На дорогах Пензенской области пройдет операция «Автоперевозчик». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять мероприятия по контролю за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств.

Особое внимание будет уделено выполнению водителями автобусов большой и малой вместимости требований нормативных правовых актов в сфере безопасности.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением водителями маршрутных транспортных средств правил дорожного движения.

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