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Назван новый срок начала работ по мощению улицы Московской в Пензе

19:05 | 24.09.2021 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Работы по мощению улицы Московской в Пензе будут начаты на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, комментируя ход реконструкции верхней части улицы в ходе 27-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 сентября.

Назван новый срок начала работ по мощению улицы Московской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день по инженерным коммуникациям там все работы завершены. [...] Приступили к монтажу лотков ливневой канализации», — сказал он.

По словам Магомеда Агамагомедова, из-за ошибки подрядчика работы по монтажу лотков пришлось переделывать.

Вице-мэр выразил мнение, что «достаточно медленно, но с хорошим качеством ведутся работы по подготовке основания» для укладки плитки.

«Все будет сделано по технологии, поэтому мы надеемся, что никаких провалов не будет, потому что инженерные коммуникации заменены», — подчеркнул он, уточнив, что гарантийный срок на работы составляет 5 лет.

Комментируя ранее озвученную главой администрации Пензы Андреем Лузгиным дату начала работ по мощению улицы Московской — 8 сентября, вице-мэр проинформировал, что к этому этапу планируется приступить на следующей неделе в районе жилого дома №36.

«Вторник-среда на следующей неделе», — сказал Магомед Агамагомедов.

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