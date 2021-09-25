Авиарейсы из Пензы в Минеральные Воды будут выполняться с 11 октября Общество

Пенза, 25 сентября 2021. PenzaNews. Авиасообщение между Пензой и Минеральными Водами будет установлено с 11 октября. Соответствующая информация размещена на сайте пензенского аэропорта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, рейсы будет осуществлять авиакомпания «Азимут» два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Билеты на рейсы «Пенза — Минеральные Воды» и «Минеральные Воды — Пенза» в настоящее время доступны для приобретения на сайте авиаперевозчика.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», авиамаршруты из Пензы в Краснодар и Минеральные Воды включены в число субсидируемых. Предусмотрено софинансирование Пензенской областью в размере 61%.