Участник фестиваля стрит-арта оформил фасад здания колледжа в Пензе Общество

Пенза, 25 сентября 2021. PenzaNews. Художник Никита Романов нанес изображение под названием «Вчера и завтра» на здание пензенского социально-педагогического колледжа в ходе презентационного этапа фестиваля стрит-арта «ФормART». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В нем отмечается, что процесс создания граффити сопровождался фото- и видеосъемкой.

«Весь материал будет размещен на официальном сайте проекта», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что впереди участников ждут финальный окружной этап и общественное голосование.

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Никита Романов вошел в число финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART»

Фестиваль стрит-арта «ФормART» — общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и их привлечение к созданию комфортной современной городской среды и оформлению населенных пунктов.

Организаторами мероприятия являются аппарат полномочного представителя президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы госвласти субъектов округа.

В 2021 году ключевой для конкурсных работ является тематика, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее». Определено три тематических направления: «Новые технологии», «Человек и наука» и «Мир будущего».

Предполагается, что по итогам фестиваля авторы лучших работ получат денежные гранты на развитие творчества: 200 тыс. рублей за первое место, 150 тыс. — за второе, 100 тыс. — за третье.