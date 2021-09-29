Суд вынес решение о расторжении контрактов на приобретение в лизинг 20 автобусов для Заречного Общество

Заречный, 29 сентября 2021. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования комитета по управлению имуществом города Заречного о расторжении заключенных 8 лет назад муниципальных контрактов на оказание услуг финансовой аренды 20 автобусов «ЛиАЗ», которые впоследствии вышли из строя.

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«Партия из двух десятков автобусов «ЛиАЗ» была приобретена для города по договору лизинга у ООО «Тинктура-Консалтинг» в 2013 году. Спустя всего лишь пару лет эти транспортные средства одно за другим начали приходить в негодность. Юридическая служба города – МУ «Правовое управление» совместно с эксплуатирующей организацией – МП «Автотранс» стала разбираться в причинах произошедшего. Все указывало на то, что почти одновременная поломка всех автобусов произошла не в результате каких-либо нарушений, допущенных в процессе эксплуатации автобусов, а из-за неких технологических дефектов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

В нем отмечается, что подобные проблемы возникли также у автотранспортных предприятий Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и других городов, купивших «ЛиАЗы» в такой же комплектации, причем во всех случаях происходили существенные нарушения в работе двигателей, произведенных немецким автоконцерном «MAN».

«С учетом данных обстоятельств было принято решение прекратить выплату лизинговых платежей и обратиться в суд с иском о расторжении договора лизинга», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в рамках судебного разбирательства, начавшегося еще в мае 2016 года, было проведено множество экспертиз.

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«Завершающее исследование осуществлялось экспертами Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). По итогам данной экспертизы удалось доказать, что причиной неисправности автобусных двигателей стали их технологические особенности: повышенный износ был вызван несоответствием структуры и пониженным значением твердости рабочей поверхности цилиндров. Именно эти особенности, заложенные на стадии производства, а не условия эксплуатации привели к преждевременной поломке двигателей. В результате суд первой инстанции принял решение, которым расторг договоры финансовой аренды, заключенные заказчиком – комитетом по управлению имущества Заречного и ООО «Тинктура-Консалтинг», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что это освобождает город от уплаты лизинговых платежей, а также каких-либо пеней и штрафов.

«[Глава Заречного] Олег Климанов выразил надежду, что в случае обращения ответчика в суды других инстанций, это судебное решение останется неизменным», — подчеркивается в сообщении.

Из него следует, что теперь, по мнению Олега Климанова, у муниципального предприятия «Автотранс» будет больше времени и возможностей, чтобы подключиться к проводимой в Пензенской области транспортной реформе.

«При успешной реализации всех запланированных мероприятий в следующем году «Автотранс» приобретет новые автобусы, что позволит значительно повысить качество и комфортность пассажирских перевозок в Заречном», — резюмируется в тексте.