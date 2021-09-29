Чернов в день 50-летия получил нагрудный знак «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин вручили заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову, занимавшему должность главы горадминистрации с 2005 по 2014 годы, нагрудный знак «Почетный гражданин города Пензы», свидетельство о присвоении данного звания и удостоверение в день его 50-летия.

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Мероприятие прошло в зале заседаний Пензенской городской думы в торжественной обстановке — в присутствии депутатов, представляющих интересы избирателей уже несколько созывов.

Обращаясь к Роману Чернову, Владимир Мутовкин отметил, что в период его нахождения на посту мэра было воплощено в жизнь немало крупных проектов, в том числе по строительству нового здания драматического театра, киноконцертного зала «Пенза», объектов спорта «Буртасы» и «Воейков».

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«Под Вашим руководством выполнены масштабные подготовительные мероприятия, и организовано яркое празднование 350-летнего юбилея Пензы, которое запомнилось жителям и гостям города и навсегда вошло в историю нашего региона. Вы профессионал своего дела, Вы умеете ставить перед собой и своей командой смелые цели и непременно добиваетесь их реализации», — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что на посту заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Роман Чернов также успешно справляется со своими профессиональными задачами.

«Крепкого здоровья, удачи, успехов, эффективной работы, новых побед на профессиональном поприще на благо Пензы, Сурского края и России», — цитирует главу города пресс-служба гордумы.