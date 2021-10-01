Мельниченко поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей Общество

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ветеранов войны и труда, а также всех представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября.

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«Вы заслуживаете уважения и признательности за искреннюю преданность родной земле, мужество и стойкость, терпение и оптимизм. Вы отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, подняли страну из руин, крепили оборонное могущество государства, воспитали достойных детей и внуков — истинных патриотов великой Родины», — сказал глава региона.

«Мы по праву гордимся вашими славными достижениями, для нас вы образец для подражания, хранители прекрасных духовных, культурных и нравственных традиций. Замечательно, что и сегодня многие из вас плодотворно трудятся на производстве, принимают участие в общественной жизни страны и региона, щедро передавая подрастающему поколению свой богатый опыт», — добавил он.

Олег Мельниченко поблагодарил пожилых людей за добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад в динамичное развитие экономического потенциала Пензенской области и решение актуальных социальных вопросов.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах!» — подчеркнул губернатор.