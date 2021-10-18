В опорные и муниципальные дороги Пензенской области в 2022 году вложат 2 млрд. рублей Общество

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. 2 млрд. рублей планируется вложить в ремонт и строительство сети опорных и муниципальных дорог в Пензенской области в 2022 году.

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«Муниципальным образованиям и городским округам выделим субсидию из областного дорожного фонда в размере 1,7 млрд. рублей. Еще 300 млн. рублей будут направлены на ремонт автодорог в рамках программы комплексного развития сельских территорий», — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, ремонт и строительство дорог, в том числе в небольших населенных пунктах, остается одной из наиболее актуальных задач.

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Олег Мельниченко обратил внимание на то, что главам администраций муниципальных образований необходимо активно включиться в процесс формирования заявок, учитывая при этом запросы местных жителей, сообщает пресс-служба облправительства.

8 июля 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора Пензенской области, в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте» проинформировал интернет-пользователей о том, что регион рассчитывает получить инфраструктурный кредит на строительство и реконструкцию опорной муниципальной дорожной сети.