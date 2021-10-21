В Засечном сельсовете в 2022 году по нацпроекту отремонтируют два объекта Общество

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Два объекта будет отремонтировано на территории Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Об этом говорится в сообщении министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«За счет средств консолидированного бюджета планируется провести ремонт покрытия проезжей части по улице Возрожденской в поселке Возрождение Пензенского района Пензенской области протяженностью 750 метров и по улице Спортивной Засечного сельсовета протяженностью 570 метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что соответствующие контракты на выполнение работ уже заключены.

«В 2021 году за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт улицы Тихой Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области общей протяженностью 1,3 км», — напоминается в сообщении.