EN
11:19:16 Четверг, 21 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Засечном сельсовете в 2022 году по нацпроекту отремонтируют два объекта

10:44 | 21.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Два объекта будет отремонтировано на территории Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Об этом говорится в сообщении министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Засечном сельсовете в 2022 году по нацпроекту отремонтируют два объекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За счет средств консолидированного бюджета планируется провести ремонт покрытия проезжей части по улице Возрожденской в поселке Возрождение Пензенского района Пензенской области протяженностью 750 метров и по улице Спортивной Засечного сельсовета протяженностью 570 метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что соответствующие контракты на выполнение работ уже заключены.

«В 2021 году за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт улицы Тихой Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области общей протяженностью 1,3 км», — напоминается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке В Пензенской области за сутки подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом
В Пензе увеличено число аварийных бригад «Горводоканала» В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра
Во время пожара в Пензе предотвратили разгерметизацию кислородных баллонов В Пензе за 8 месяцев выдано 61 разрешение на возведение объектов капстроительства
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама