Пензенский художник не вошел в число авторов лучших работ на фестивале «ФормАрт» Общество

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Пензенский художник Никита Романов, представивший на фестивале стрит-арта «ФормART» работу под названием «Вчера и завтра», не вошел в число победителей и призеров, которые по итогам творческого состязания получат денежные гранты. Это следует из сообщения пресс-службы министерства образования Пензенской области.

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«Победители и призеры фестиваля были определены по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов. Первое место заняла работа художника из Самарской области, второе место поделили Республика Марий Эл и Саратовская область, третье место заняла Республика Башкортостан», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что в ходе презентационного этапа фестиваля Никита Романов нанес граффити на здание пензенского социально-педагогического колледжа.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» — общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и их привлечение к созданию комфортной современной городской среды и оформлению населенных пунктов.

Организаторами мероприятия являются аппарат полномочного представителя президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы госвласти субъектов округа.

В 2021 году ключевой для конкурсных работ является тематика, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее». Определено три тематических направления: «Новые технологии», «Человек и наука» и «Мир будущего».