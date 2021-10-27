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В Пензе офис МФЦ с проспекта Победы перенесен в здание универсама №175

19:40 | 27.10.2021 | Общество

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, который ранее располагался на первом этаже многоквартирного дома №150 на проспекте Победы в Пензе, теперь находится в здании универсама №175 на проспекте Строителей.

В Пензе офис МФЦ с проспекта Победы перенесен в здание универсама №175

Фото: Pnzreg.ru

Данное структурное подразделение ГАУ «МФЦ» начало работу по новому адресу в среду, 27 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, теперь в офисе МФЦ организовано 30 окон обслуживания, что вдвое больше, чем на прежнем месте. Потоки посетителей разделены. Оборудованы просторные зоны ожидания. Предусмотрено место доступа к порталу госуслуг.

В помещении размещен стенд с информацией для семей с детьми. Имеется комната матери и ребенка.

Офис на проспекте Строителей оформлен в едином фирменном стиле «Мои документы».

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