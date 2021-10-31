В Пензенской области за 9 месяцев умерли почти 18 тыс. человек Общество

Пенза, 31 октября 2021. PenzaNews. 17 тыс. 965 человек умерли в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Число детей, родившихся в регионе за девять месяцев текущего года, составило 7 тыс. 46. Это на 246 детей меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Снижение — 3,4%.

Таким образом, естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-сентябре 2021 года составила 10 тыс. 919 человек. По итогам 9 месяцев 2020 года естественная убыль населения составляла 8 тыс. 569 человек.

В сентябре 2021 года в Пензенской области на свет появились 830 детей, умерли 2 тыс. 72 человека.

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При этом, согласно данным Росстата, в Пензенской области в сентябре текущего года коронавирус стал основной причиной смерти в 495 случаях. В одном случае COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

Еще в двух случаях, по официальной информации, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациентов. В трех случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.