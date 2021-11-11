Досрочная страховая пенсия за длительный стаж с начала года назначена более чем 90 пензенцам Общество

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Досрочная страховая пенсия за длительный страховой стаж назначена 91 жителю Пензенской области за 10 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России.

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«Среди них 45 мужчин и 46 женщин», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году количество граждан, которым была назначена данная досрочная пенсия, составляло 152 человека, в 2020-м — 102.

«На два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста могут выйти на пенсию мужчины, имеющие стаж 42 года, но не ранее 60 лет; женщины, имеющие стаж 37 лет, но не ранее 55 лет», — напоминается в тексте.

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В сообщении поясняется, что для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет длительности стажа принимаются только периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, и пособия по временной нетрудоспособности.

«При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию за длительный стаж.

«При расчете размера пенсии, а также при назначении пенсии на общих основаниях, эти нестраховые периоды включаются в стаж, как и периоды работы», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР.