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Досрочная страховая пенсия за длительный стаж с начала года назначена более чем 90 пензенцам

10:47 | 11.11.2021 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Досрочная страховая пенсия за длительный страховой стаж назначена 91 жителю Пензенской области за 10 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России.

Досрочная страховая пенсия за длительный стаж с начала года назначена более чем 90 пензенцам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди них 45 мужчин и 46 женщин», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году количество граждан, которым была назначена данная досрочная пенсия, составляло 152 человека, в 2020-м — 102.

«На два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста могут выйти на пенсию мужчины, имеющие стаж 42 года, но не ранее 60 лет; женщины, имеющие стаж 37 лет, но не ранее 55 лет», — напоминается в тексте.

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В сообщении поясняется, что для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет длительности стажа принимаются только периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, и пособия по временной нетрудоспособности.

«При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию за длительный стаж.

«При расчете размера пенсии, а также при назначении пенсии на общих основаниях, эти нестраховые периоды включаются в стаж, как и периоды работы», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР.

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