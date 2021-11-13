Прокуратура Пензенской области заинтересовалась случаями нападения собак на людей Общество

Пенза, 13 ноября 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала дополнительные проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства об обращении с животными без владельцев в связи с участившимися случаями нападения на людей собак, как правило, не имеющих хозяев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе проверок будет дана оценка деятельности региональных органов власти и органов местного самоуправления в указанной сфере, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих отлов и содержание животных, не имеющих владельцев», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — отмечается в сообщении.