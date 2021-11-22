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Работы по монтажу искусственной елки начаты на площади Ленина в Пензе

15:20 | 22.11.2021 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приступили к монтажу 25-метровой искусственной елки на площади имени В.И. Ленина в понедельник, 22 ноября.

Работы по монтажу искусственной елки начаты на площади Ленина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Перед этим конструкция была отремонтирована. Все элементы прошли пескоструйную обработку и покраску», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В нем уточняется, что завершить монтаж планируется 10 декабря.

«После монтажа каркаса, хвои и декоративного ограждения на главной елке Пензы разместят светодиодные игрушки «Снежинка», гирлянду, макушку, а также около 1 тыс. шаров», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что на площади имени В.И. Ленина также намечено разместить дом Деда Мороза и 20 светодиодных елок.

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