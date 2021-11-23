EN
13:39:05 Вторник, 23 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2021»

09:41 | 23.11.2021 | Общество

Печать

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Антитеррористические учения «Экран-2021» проведены под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе лунинского филиала колледжа транспортных технологий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2021»

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«На учении отработаны действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Пензенской области по проведению контртеррористической операции на территории региона, включая организацию и проведение следственных действий, а также проведение учебного боевого мероприятия межведомственным подразделением специального назначения с использованием имеющего на оснащении вооружения и специальных технических средств, необходимых для эффективного выполнения задач по нейтрализации террористов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе учений получен дополнительный практический опыт проведения КТО, а также повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, в том числе руководства учебного заведения с оперативным штабом в Пензенской области во время антитеррористических мероприятий.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области задержан за взятку сотрудник управления Ространснадзора В Пензенской области за сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом
Пупкевич назначен генеральным менеджером пензенского «Дизеля» Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили развитие двустороннего сотрудничества
В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом Защитник Кунгурцев перешел в пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама