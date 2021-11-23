В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2021» Общество

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Антитеррористические учения «Экран-2021» проведены под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе лунинского филиала колледжа транспортных технологий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«На учении отработаны действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Пензенской области по проведению контртеррористической операции на территории региона, включая организацию и проведение следственных действий, а также проведение учебного боевого мероприятия межведомственным подразделением специального назначения с использованием имеющего на оснащении вооружения и специальных технических средств, необходимых для эффективного выполнения задач по нейтрализации террористов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе учений получен дополнительный практический опыт проведения КТО, а также повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, в том числе руководства учебного заведения с оперативным штабом в Пензенской области во время антитеррористических мероприятий.