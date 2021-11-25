В частном хосписе, который переведен из санатория в Ахунах в «Ласточку», вновь выявлены нарушения Общество

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Нарушения в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения вновь выявлены в частном хосписе, который раньше располагался в санатории имени В.В. Володарского в микрорайоне Ахуны города Пензы, а теперь находится в здании гостиничного комплекса «Ласточка». Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что услуги по уходу за престарелыми и инвалидами на основании договоров с их родственниками оказывались индивидуальным предпринимателем в арендованных помещениях одного из корпусов ЛПУ [«Санаторий имени В.В. Володарского»]», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также установлено, что нанятые предпринимателем работники осуществляли присмотр за престарелыми без оформления трудовых отношений.

Из текста следует, что организатор хосписа был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

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«После начала проверочных мероприятий деятельность предпринимателя на территории ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского» прекращена, договор субаренды помещений санатория в сентябре 2021 года с предпринимателем расторгнут. Лица, проживающие в указанных помещениях санатория, перемещены в помещения гостиничного комплекса «Ласточка», на аренду которых организатором хосписа заключен договор», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе проверки условий в хосписе были выявлены отдельные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

«По результатам проверки ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, организатору предоставления социальных услуг по проживанию престарелых граждан прокурором Первомайского района Пензы внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — сказано в пресс-релизе.