С застройщиками обсудили перспективы создания зоны отдыха у водоема в Арбеково по концессии Общество

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Перспективы заключения концессионного соглашения с целью благоустройства зоны отдыха у водоема в микрорайоне Арбеково стали главной темой встречи главы администрации Пензы Александра Басенко с застройщиками, состоявшейся в четверг, 25 ноября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, к развитию территории планируется привлечь строительные компании, возводящие жилье неподалеку.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы, которая сформулирует условия заключения будущего концессионного соглашения.

Его участник будет определен впоследствии по результатам конкурсных процедур.

Предполагается, что старт работам будет дан после завершения расчистки водоема, организованной министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.