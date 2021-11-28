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В Пензенской области в январе-сентябре впервые стали матерями более 2,7 тыс. женщин

13:22 | 28.11.2021 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. Более 2,7 тыс. жительниц Пензенской области впервые стали матерями в январе-сентябре 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

В Пензенской области в январе-сентябре впервые стали матерями более 2,7 тыс. женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За январь-сентябрь 2021 года в Пензенской области родилось 7 тыс. 46 детей, из них 109 двоен и четыре тройни. Впервые мамами стали 2 тыс. 714 женщин», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что за весь 2020 год впервые стали матерями 3 тыс. 796 жительниц региона.

«На свет появились 118 двоен и три тройни. Число детей, рожденных третьими и последующими, составило 1 тыс. 974 человека — 20,5% от общего количества рожденных детей», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что средний возраст матери при рождении первого ребенка ежегодно увеличивается.

«В 2020 году он составил 28,5 лет. Число женщин, ставшими мамами в возрасте старше 40 лет, составило 276», — уточняется в тексте.

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