Рабочая группа рассмотрела проект внесения изменений в генплан Пензы Общество

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Созданная распоряжением губернатора рабочая группа, в состав которой вошли представители областного Минстроя, управления градостроительства и архитектуры Пензы, архитектурного сообщества и ПГУАС, рассмотрела проект внесения изменений в генеральный план города.

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Обращаясь к присутствующим, глава администрации Пензы Александр Басенко напомнил, что 13 сентября состоялись публичные слушания.

«Все замечания и предложения, поступившие по инициативе заинтересованных лиц, были рассмотрены на комиссии. Проведен анализ целесообразности их учета и включения в генплан», — сказал он.

Затем члены рабочей группы детально обсудили отдельные предлагаемые изменения.

Так, был рассмотрен вопрос перспективного строительства дороги от микрорайона «Город Спутник» до ГПЗ, траектория которой, по информации мэрии, будет доработана в том числе с учетом мнения жителей.

В ближайшее время проект внесения изменений в генплан будет направлен в гордуму, сообщает пресс-служба администрации Пензы.