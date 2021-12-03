Карантин по африканской чуме свиней введен на территории махалинского охотугодья Общество

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введен на территории Махалинского охотничьего угодья в Пензенской области. Соответствующее постановление губернатора №215 подписано 2 декабря.

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Махалинского охотничьего угодья в 400 метрах северо-восточнее 114-го квартала Чаадаевского-Куракинского участкового лесничества Чаадаевского лесничества в 3 км от села Старый Кряжим Кузнецкого района Пензенской области в юго-восточном направлении (широта — 53,062601, долгота — 46,235159) на 45 календарных дней», — говорится в документе.

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В нем уточняется, что указанная территория определена как инфицированный объект.

«Запретить на период ограничительных мероприятий (карантина) в границах территории: [...] заготовку дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели; заготовку кормов и подстилочного материала для свиней; охоту, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов», — сказано в постановлении.

Документом также утвержден план мероприятий по ликвидации АЧС на инфицированном объекте и по предотвращению распространения возбудителя.