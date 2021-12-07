На ремонт дорог в Пензе в 2022 году по нацпроекту направят более 500 млн. рублей Общество

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Более 500 млн. рублей будет направлено в 2022 году на ремонт дорог и тротуаров в Пензе, которые планируется привести в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Перечень объектов ремонта формировался по результатам обследования, на основании обращений граждан и организаций, а также с точки зрения транспортной доступности социально значимых учреждений», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что всего будет отремонтировано 93 объекта общей протяженностью более 52 км.

«В числе наиболее масштабных из них — улицы Окружная, Кирова. Основной объем работ запланирован в частном секторе. Ремонт тротуаров пройдет на улицах Лозицкой, Собинова, Беляева, Циолковского, Ватутина и других», — сказано в сообщении.

В тексте особо обращается внимание на то, что по всем объектам муниципальные контракты были заключены в августе.

«Ремонт выполнят пензенские подрядчики — ООО «Мостдорстрой», ООО «Автодорога», ООО «Пензадорстрой» и ООО «Дорожный строитель», — говорится в сообщении.