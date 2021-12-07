При оборудовании в Пензе детских площадок возникли претензии к подрядчикам Общество

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Претензии к подрядчикам возникли при осуществлении контроля за исполнением четырех муниципальных контрактов, заключенных в 2021 году управлением ЖКХ Пензы на оборудование детских площадок в рамках исполнения наказов избирателей депутатами гордумы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«На территории Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов обустройством площадок занималась пензенская компания — ООО «Малые архитектурные формы». Специалистами управления были выявлены недостатки, не позволяющие в настоящий момент осуществить приемку выполненных работ. С подрядной организацией ведется претензионная работа для должного исполнения обязательств, чтобы установленные комплексы отвечали всем требованиям безопасности и качества», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Железнодорожном районе работы вел индивидуальный предприниматель из Таганрога.

«Управлением ЖКХ города также направлялись в его адрес уведомления об устранении выявленных замечаний, но до сих пор ситуация не изменилась: установленным оборудованием пользоваться невозможно, а работы не приняты. В результате контракт с предпринимателем расторгнут в одностороннем порядке. В антимонопольную службу направлено обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении до конца 2021 года новой закупки детского игрового и спортивного оборудования, а также малых архитектурных форм с их последующей установкой в 2022-м.