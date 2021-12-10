В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения Общество

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на территории Пензенской области с 10 по 12 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием или медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что автомобилисты могут использовать аудио- и видеозапись для фиксации возможных противоправных действий со стороны сотрудников Госавтоинспекции.