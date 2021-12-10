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Первые елочные базары начали работу в Пензе

13:52 | 10.12.2021 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Первые елочные базары начали работу в Пензе по пяти адресам: вблизи торговых центров «Коллаж» и «Фортуна», у дома №170 на проспекте Строителей, а также вблизи домов №25 и №55 на улице Клары Цеткин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Первые елочные базары начали работу в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации предпринимателей, в выходные дни откроются елочные базары по адресам: улица Ленинградская, 1; улица Кижеватова, 10; улица Терновского, 164; улица Терешковой, 10», — добавляется в тексте.

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В нем отмечается, что основная часть елочных базаров в Пензе начнет функционировать после 15 декабря.

«Жители города могут приобрести на елочных базарах новогодние сосны по цене от 350 рублей за метр. Для удобства покупателей на торговых точках будут предоставляться дополнительные услуги: подгонка крестовины под ствол, доставка елочки на дом, продажа сопутствующих товаров. [...] При покупке хвойных деревьев покупатель имеет право запросить у продавца документы о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на торговой точке, а также документы, подтверждающие происхождение и качество товара», — сказано в сообщении.

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