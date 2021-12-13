В Пензе прошла презентация рельсового автобуса «Орлан» Общество

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Презентация рельсового автобуса «Орлан» в двухвагонном исполнении, который рассчитан на 133 посадочных места, включая два для маломобильных граждан, состоялась на железнодорожном вокзале Пенза-I в понедельник, 13 декабря, перед отправлением состава на станцию Пачелма.

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Как отметил генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Антон Гармаш, это первый рельсовый автобус в Пензенской области.

«В январе поступит второй состав, [...] который полностью закроет всю потребность жителей Пензенской области [...] по маршруту «Пенза — Белинская — Пенза», — подчеркнул он.

Антон Гармаш акцентировал внимание на том, что «Орлан» используется на неэлектрифицированных участках железных дорог.

«Я уверен, что это лучше любого вида автотранспорта, так как это в первую очередь безопасно», — отметил гендиректор АО «Башкортостанская ППК».

Он выразил уверенность в том, что рельсовый автобус будет востребован среди пассажиров, в том числе среди организованных туристических групп, включая детские.