В Пензенской области подведены итоги операции «Лесовоз» Общество

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщило об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», которое проводилось на территории региона с 8 октября по 13 декабря.

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По данным ведомства, государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции было организованно 122 дежурства на 69 стационарных постах, проведено 186 совместных рейдовых мероприятий.

В результате выявлено 7 случаев незаконных рубок лесных насаждений общим объемом более 120 кубометров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил около 559 тыс. рублей.

Материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, в рамках проведения операции «Лесовоз» составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.