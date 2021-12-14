Прокуратура передала в полицию материалы проверки по факту загрязнения реки в Пензе и обратилась в суд Общество

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Прокуратура передала в полицию материалы проверки по факту загрязнения старицы реки Суры в Пензе для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела и обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит обязать ОАО «Маяк» обеспечить сброс сточных вод с соблюдением максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В связи с массовой гибелью рыбы в старице реки Суры в Пензе прокуратура области провела проверку с привлечением специалистов средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как установлено в ходе проверки, предприятие «Маяк» имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, которым определено максимально допустимое содержание загрязняющих веществ в сточных водах.

«По результатам ранее поведенных управлением Росприроднадзора проверок выявлялись факты сброса сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по отдельным показателям (фенол, железо, медь, цинк и другие) в результате хозяйственной деятельности ОАО «Маяк»; принимались меры административного воздействия, выдавались соответствующие предписания», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что предприятие «Маяк» «эффективных мер к устранению нарушений не приняло и продолжает осуществлять сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов».

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«По итогам настоящей поверки прокурор Железнодорожного района Пензы направил в суд исковое заявление с требованием обязать ОАО «Маяк» обеспечить сброс сточных вод в старицу реки Суры с соблюдением предельно допустимых нормативов. Кроме того, руководителю организации внесено представление», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется также, что ущерб, причиненный в результате гибели рыбы — карася, плотвы и уклейки, по информации ФГБУ «Главрыбвод», оценивается в 468 тыс. рублей.

«Информация, полученная в ходе прокурорской проверки, и соответствующие документы направлены в орган дознания УМВД России по городу Пензе для приобщения к материалам проверки по факту загрязнения воды в старице реки Суры, повлекшего гибель рыбы, и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям лиц, виновных в гибели водных биологических ресурсов», — сказано в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры Пензенской области.