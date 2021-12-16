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Под Пензой установлено местонахождение мальчика, не вернувшегося из школы домой

13:26 | 16.12.2021 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Местонахождение 11-летнего мальчика из села Грабово Бессоновского района Пензенской области, который накануне не вернулся из школы и не ночевал дома, установлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой установлено местонахождение мальчика, не вернувшегося из школы домой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 15 декабря 2021 года несовершеннолетний после школы пошел провожать друга и не вернулся домой. В настоящее время местонахождение разыскиваемого установлено: сегодня мальчика нашел сосед в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по имеющейся информации, за период отсутствия ребенка дома каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было.

«В рамках доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетнего, условия его воспитания и отношения в семье», — поясняется в тексте.

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