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Губернаторская елка в пензенском драмтеатре состоится

19:00 | 16.12.2021 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Губернаторская елка в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского состоится. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Елена Коломенцева в ходе брифинга в облправительстве, посвященного особенностям проведения новогодних мероприятий в условиях ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Губернаторская елка в пензенском драмтеатре состоится

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поступало много обращений в министерство образования по поводу [того], будет ли губернаторская елка. Губернаторская елка состоится традиционно в драматическом театре, но только без хоровода, без массовости вокруг елки», — сказала она.

Елена Коломенцева пояснила, что детей ждет представление на сцене, при этом в зрительном зале должна быть соблюдена социальная дистанция.

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