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Пензенская область в 2022 году приступит к ремонту мостов в рамках нацпроекта

17:39 | 20.12.2021 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Ремонт мостов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») планируется начать в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Пензенская область в 2022 году приступит к ремонту мостов в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начиная с 2022 года Пензенская область станет участником программы по восстановлению мостовых дорожных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Масштабные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Программа рассчитана до 2024 года», — сказал он в ходе правительственного часа в Законодательном собрании региона в понедельник, 20 декабря.

Александр Гришаев добавил, что на эти цели из федерального бюджета выделено 1,2 млрд. рублей.

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«Регион должен обеспечить софинансирование из консолидированного бюджета в объеме 1,2 млрд. рублей», — отметил министр.

По его словам, до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 20 мостовых сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значений.

«В 2022 году приступим к работам на четырех объектах. Это реконструкция путепровода «Подъезд к городу Кузнецку «Восточный»; реконструкция моста через реку Ломовку, село Пешая Слобода Нижнеломовского района; капитальный ремонт пешеходного моста на улице Свердлова, город Кузнецк; мост через реку Мойку по улице Батайской, город Пенза», — уточнил глава Минстроя Пензенской области.

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