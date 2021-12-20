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В Пензенской области в 2022 году на нацпроект «БКД» потратят около 2,5 млрд. рублей

17:14 | 20.12.2021 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Около 2,5 млрд. рублей будет потрачено на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

В Пензенской области в 2022 году на нацпроект «БКД» потратят около 2,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 494 млн. [рублей] — это средства федерального бюджета: 100 млн. — на продолжение реконструкции [дороги от улицы] 40 лет Октября [до улицы Центральной], 197 млн. — на автодороги регионального значения, 197 млн. — на восстановление мостовых дорожных сооружений», — сказал он в ходе правительственного часа в Законодательном собрании Пензенской области в понедельник, 20 декабря.

По словам министра, намечено выполнить ремонт 90 км дорог — в городах Пензе и Заречном, в Засечном и Богословском сельсоветах, в Золотаревке, а также дорог регионального значения.

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«Будут достигнуты следующие целевые показатели: увеличение [доли] автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 65,8%, увеличение доли автодорог [Пензенской] агломерации в нормативном состоянии до 75%», — отметил Александр Гришаев.

Он обратил внимание на то, что планируется продолжить работы на капиталоемких объектах, в числе которых — реконструкция автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, строительство дороги на проспекте Строителей и транспортной развязки на федеральной трассе М5 «Урал».

«Будет начат капитальный ремонт автодороги по улице Рябова», — добавил глава Минстроя Пензенской области.

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