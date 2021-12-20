В Пензенской области в 2022 году на нацпроект «БКД» потратят около 2,5 млрд. рублей Общество

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Около 2,5 млрд. рублей будет потрачено на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

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«Из них 494 млн. [рублей] — это средства федерального бюджета: 100 млн. — на продолжение реконструкции [дороги от улицы] 40 лет Октября [до улицы Центральной], 197 млн. — на автодороги регионального значения, 197 млн. — на восстановление мостовых дорожных сооружений», — сказал он в ходе правительственного часа в Законодательном собрании Пензенской области в понедельник, 20 декабря.

По словам министра, намечено выполнить ремонт 90 км дорог — в городах Пензе и Заречном, в Засечном и Богословском сельсоветах, в Золотаревке, а также дорог регионального значения.

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«Будут достигнуты следующие целевые показатели: увеличение [доли] автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 65,8%, увеличение доли автодорог [Пензенской] агломерации в нормативном состоянии до 75%», — отметил Александр Гришаев.

Он обратил внимание на то, что планируется продолжить работы на капиталоемких объектах, в числе которых — реконструкция автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, строительство дороги на проспекте Строителей и транспортной развязки на федеральной трассе М5 «Урал».

«Будет начат капитальный ремонт автодороги по улице Рябова», — добавил глава Минстроя Пензенской области.