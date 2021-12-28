Данные пользователей пензенского портала госуслуг в безопасности — Минцифры региона Общество

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Данные пользователей портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области находятся в безопасности, проникновения в информационную систему портала не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития, транспорта и связи региона.

Фото: Gosuslugi.pnzreg.ru

Как отметили в ведомстве, попавшие в сеть сертификаты и закрытые ключи являются тестовыми и недействительными, с их помощью невозможно подключиться к реальным сервисам и получить из них данные.

В министерстве добавили, что проводится дополнительная проверка инфраструктуры электронного правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром во вторник, 28 декабря, портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области был недоступен для пользователей. В сообщении на сайте отмечалось, что специалисты занимаются устранением проблемы.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что произошла частичная утечка данных и в открытом доступе оказался выложен исходный код пензенского портала госуслуг.

Пресс-служба Минцифры РФ заявила, что портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, однако «проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним».

В настоящее время портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области функционирует, при этом на его главной странице указано, что по техническим причинам авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) временно недоступна.