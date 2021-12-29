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Рафик Ибрагимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью»

10:28 | 29.12.2021 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Рафик Ибрагимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Награду руководителю строительного холдинга в торжественной обстановке вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» награждаются граждане за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности, а также за активную общественную деятельность.

Возглавляемый Рафиком Ибрагимовым холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

За добросовестный труд, активное участие в благотворительной деятельности и региональных социальных программах имеет ряд благодарственных писем губернатора Пензенской области. Отмечен орденом «За заслуги перед Пензенской областью» I и II степеней, почетным знаком «Во славу земли Пензенской» и другими наградами.

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