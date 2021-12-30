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Второй «Орлан» начнет курсировать между Пензой и Пачелмой 1 января

09:29 | 30.12.2021 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Второй рельсовый автобус «Орлан» начнет курсировать по маршруту «Пенза-I — Белинская — Пачелма» в предстоящую субботу, 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», поступившем в ИА «PenzaNews».

Второй «Орлан» начнет курсировать между Пензой и Пачелмой 1 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь пассажиры смогут добираться до областных станций с максимальным комфортом, так как данный маршрут будет полностью обслуживаться современным пригородным железнодорожным подвижным составом «Орлан», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что рельсовый автобус из Пензы в Пачелму будет ходить ежедневно.

«Пригородный поезд «Орлан» выйдет на маршрут в составе двух вагонов на 133 посадочных места, каждый из которых оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется также, что с момента запуска первого состава по маршруту «Пенза-I — Белинская — Пачелма» 13 декабря на данном направлении перевезено почти 5 тыс. пассажиров.

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