Суд в Пензе отказал в удовлетворении иска противников обязательной вакцинации от COVID-19 Общество

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении административного иска трех жителей Пензы об оспаривании отдельных положений постановления главного государственного санитарного врача по региону №3 от 7 октября 2021 года «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемиологическим показаниям», которым была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Административные истцы с учетом частичного прекращения производства по делу просили признать недействующими с даты принятия: абзацы 1, 4, 5, 10, 11 пп. 1.1 п. 1 вышеуказанного постановления, которые касаются обеспечения проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определенным категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли продовольственной группой товаров; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций; энергетики; предприятия пищевой промышленности; абзац 1 пп. 3.1. п. 3 постановления, который предписывает руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, для категорий (групп) граждан, указанных в постановлении, организовать проведение профилактических прививок, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, по мнению истцов, оспариваемое постановление было принято должностным лицом вне пределов его полномочий и в части противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, поскольку возлагает обязанность вакцинироваться в отсутствие желания, а также позволяет работодателям отстранять от работы непривитых работников и содержит правовую неопределенность.

«Административные ответчики — управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области и главный государственный санитарный врач по Пензенской области [Михаил Перекусихин] — с требованиями административных истцов не согласились, указывая на то, что оспариваемое постановление принято в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу. Аналогичную позицию в письменном отзыве высказало заинтересованное лицо — министерство здравоохранения Российской Федерации», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что, согласно заключению прокурора, иск не подлежит удовлетворению.

«Суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Решение не вступило в законную силу», — говорится в пресс-релизе, в котором уточняется, что резолютивная часть решения по данному делу была провозглашена 28 декабря.