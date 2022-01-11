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В лыжном агитпоходе «Звездный» приняли участие около 1,5 тыс. учащихся

09:57 | 11.01.2022 | Общество

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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Около 1,5 тыс. учащихся из Пензы, Заречного и 16 районов Пензенской области стали участниками лыжного агитпохода «Звездный».

В лыжном агитпоходе «Звездный» приняли участие около 1,5 тыс. учащихся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте министерства образования региона, 58 отрядов совершили радиальные лыжные походы по территории своих и смежных районов, пройдя туристическими маршрутами более 1 тыс. км.

Наиболее массовыми были школьные коллективы лыжников из Камешкирского, Неверкинского, Пачелмского и Спасского районов Пензенской области.

Агитпоход был посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Юные туристы посетили монументы воинской славы, краеведческие и школьные музеи, приняли участие в мастер-классах по народным ремеслам, а также дали более 15 концертов художественной самодеятельности.

Кроме того, на маршруте они занимались волонтерской работой — в частности, оказывали помощь пожилым людям в очистке от снега территорий домовладений.

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