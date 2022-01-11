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Усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе Каменского района

10:34 | 11.01.2022 | Общество

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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Работа по профилактике пожаров в жилом секторе усилена в Каменском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе Каменского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедший период текущего года на территории Каменского района Пензенской области организована работа 106 профилактических групп общей численностью 295 человек. Профилактическими группами посещено 960 индивидуальных частных домовладений граждан и 28 многоквартирных жилых домов. Проведена разъяснительная работа с гражданами в 184 местах проживания многодетных семей, 202 местах проживания одиноких престарелых граждан и 84 местах проживания неблагополучных граждан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в целях проведения агитационной работы по пропаганде мер пожарной безопасности проинструктировано более 1,4 тыс. человек, им вручены соответствующие листовки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за новогодние праздники в Пензенской области произошло 59 пожаров, погибли 12 человек.

Среди основных причин пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электро- и газового оборудования, печей.

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