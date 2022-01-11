Усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе Каменского района Общество

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Работа по профилактике пожаров в жилом секторе усилена в Каменском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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«За прошедший период текущего года на территории Каменского района Пензенской области организована работа 106 профилактических групп общей численностью 295 человек. Профилактическими группами посещено 960 индивидуальных частных домовладений граждан и 28 многоквартирных жилых домов. Проведена разъяснительная работа с гражданами в 184 местах проживания многодетных семей, 202 местах проживания одиноких престарелых граждан и 84 местах проживания неблагополучных граждан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в целях проведения агитационной работы по пропаганде мер пожарной безопасности проинструктировано более 1,4 тыс. человек, им вручены соответствующие листовки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за новогодние праздники в Пензенской области произошло 59 пожаров, погибли 12 человек.

Среди основных причин пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электро- и газового оборудования, печей.