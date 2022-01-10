За новогодние праздники в Пензенской области произошло 59 пожаров, погибли 12 человек Общество

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. 59 пожаров произошло на территории Пензенской области с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, погибли 12 человек. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов в ходе пресс-конференции в понедельник, 10 января.

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«Что касается пожаров, с 31-го по 9-е произошло 59 пожаров, погибли 12 человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 28% по пожарам, и по количеству погибших — в четыре раза у нас рост, к сожалению. Однако крупных пожаров и пожаров с детской гибелью у нас не допущено», — сказал он.

По его словам, в городской местности зарегистрировано 24 пожара, или 41% от их общего количества, в сельской — 35 пожаров, или 59%; на жилой сектор пришлось 44 пожара, или 75%.

«За прошедший период зарегистрировано три пожара с групповой гибелью людей. Это два пожара в городе Пензе, где погибли 1 января на улице Ватутина два человека и на улице Мира 6 января два человека; и один пожар в Каменском районе — также погибли два человека», — констатировал руководитель ведомства.

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Он обратил внимание на то, что 8 человек из числа погибших, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Дмитрия Козлова, среди основных причин пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электро- и газового оборудования, печей.

«Гибель людей на пожарах произошла до прибытия подразделений пожарной охраны», — подчеркнул он.

Начальник ГУ МЧС России по региону добавил, что в связи с ростом числа пожаров фактически в пять раз было увеличено количество профилактических рейдов во всех муниципальных образованиях Пензенской области, в ходе которых осуществлялось информирование населения и разъяснение требований пожарной безопасности.