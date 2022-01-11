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Пензенские власти намерены запустить программу по установке датчиков дыма в домах многодетных семей

11:21 | 11.01.2022 | Общество

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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Правительство Пензенской области планирует в 2022 году запустить программу по бесплатной установке автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в домах около 2,5 тыс. многодетных семей, которые входят в группу риска. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

Пензенские власти намерены запустить программу по установке датчиков дыма в домах многодетных семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным управлением [МЧС России по региону] в настоящее время с министерством труда, социальной защиты и демографии [Пензенской области] и муниципальными образованиями производится корректировка списка многодетных семей, входящих в группу риска, [...] для того чтобы не упустить ни одну семью, и все у нас были обеспечены этими извещателями. Эти извещатели будут устанавливаться по программе безвозмездно, никакой платы с семей браться не будет, [...] поэтому любые попытки сбора денежных средств с населения — это мошенничество. Сразу необходимо звонить в полицию и сообщать, что ходят такие-то граждане и под видом сотрудников МЧС, других организаций предлагают платные услуги. МЧС не оказывает платные услуги. Мы работаем на безвозмездной основе», — сказал Дмитрий Закаткин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувший понедельник, 10 января.

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По его словам, всего в Пензенской области более 10 тыс. многодетных семей, из них 2,5 тыс. входят в группу риска.

«В дальнейшем [...] мы будем инициировать расширение этой программы и установку АДПИ всем гражданам, входящим в группу риска. Их порядка 26 тысяч», — отметил замначальника ГУ МЧС России по региону.

Он уточнил, что за последние три года в Пензенской области за счет средств муниципалитетов было установлено 6 тыс. 152 датчика дыма в домах жителей, входящих в группу риска.

«В этом году мы предложили губернатору сделать эту программу и начать именно адресно с многодетных семей, входящих в группу риска», — пояснил Дмитрий Закаткин.

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