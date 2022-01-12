Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания Общество

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания и профессиональным праздником, который отмечается 12 января.

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«Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Пензенской области! Поздравляю вас со знаменательным событием — 300-летием российской прокуратуры и с профессиональным праздником! Со времен издания указа Петра I о создании специального органа, призванного контролировать неуклонное соблюдение закона в России, защита интересов государства и его граждан — ваша важнейшая задача. И на всех этапах своей плодотворной деятельности органы прокуратуры достойно исполняют эту ответственную миссию», — отметил глава региона.

«В основе достигнутых результатов — ваш высочайший профессионализм, компетентность, обширные знания, богатый опыт, честное исполнение служебного долга, принципиальность, целеустремленность и энергия. Уверен, что, сохраняя и приумножая традиции славных предшественников, вы и впредь будете также эффективно решать все масштабные стратегические задачи, поставленные временем», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и дальнейшей плодотворной деятельности.