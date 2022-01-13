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В Пензенской области в 2021 году реализовано 111 проектов по благоустройству сельских территорий

15:39 | 13.01.2022 | Общество

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Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. 111 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий на общую сумму 66,2 млн. рублей реализовано в 22 муниципальных районах в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2021 году. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минсельхоза региона.

В Пензенской области в 2021 году реализовано 111 проектов по благоустройству сельских территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сельских территориях реализовано 46 проектов по обустройству населенных пунктов площадками ТКО, 33 проекта по созданию и обустройству детских и спортивных площадок, семь проектов по обустройству колодцев, отремонтировано шесть историко-культурных памятников, реализовано четыре проекта по ремонту улично-дорожных сетей, четыре проекта по ремонту фасадов зданий, обустроено четыре зоны отдыха, реализовано четыре проекта по организации уличного освещения и три проекта по обустройству пешеходных коммуникаций», — конкретизируется в тексте.

В нем указано, что наиболее активными участниками госпрограммы в 2021 году стали Кузнецкий район, на территории которого воплощено в жизнь 19 проектов, а также Башмаковский и Городищенский районы, где реализовано по 18 проектов.

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