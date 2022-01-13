Мишустин вручил премию правительства России главреду пензенского журнала «Чердобряк» Общество

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил главному редактору пензенского журнала «Чердобряк» Марине Танцыревой персональную премию правительства РФ в области СМИ за вклад в формирование у детей любви к чтению и русскому языку.

Фото: пресс-служба правительства России

Торжественная церемония состоялась в Доме правительства и была приурочена ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения.

Ежегодно присуждается 20 таких премий в размере 1 млн. рублей каждая.

Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и советом по присуждению премий правительства в области СМИ.

В 2021 году вручено 9 персональных и 11 коллективных премий. Наградами отмечены федеральные и региональные проекты социальной, культурно-просветительской, общественно-политической и военно-патриотической, а также детско-юношеской направленности.

Ряд премий присужден за личный вклад лауреатов в развитие российских СМИ.