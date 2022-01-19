Суд в Пензе отказал в удовлетворении иска противников QR-кодов о вакцинации Общество

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении коллективного административного иска об оспаривании отдельных положений постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», которым в ноябре 2021 года была введена система QR-кодов о вакцинации для посещения кинотеатров, ресторанов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов и других учреждений.

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Как следует из сообщения пресс-службы облсуда, административными истцами выступили более 400 человек, административным ответчиком — губернатор Пензенской области.

«Административные истцы [...] просили признать недействующим с даты принятия пункт 16 вышеуказанного постановления, который устанавливает с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации допуск посетителей в перечисленные в постановлении организации только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании [...] или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, по мнению истцов, возложение обязанности по оформлению QR-кодов вводит жесткую дискриминацию: граждане, не имеющие QR-кодов, оказываются лишенными конституционных прав на труд, образование, свободу передвижения, доступ к учреждениям культуры, в госорганы и так далее.

«Представители административного ответчика — губернатора Пензенской области — с требованиями административных истцов не согласились, указывая на то, что введенные ограничения — это временная мера, которая при улучшении эпидемиологической ситуации будет отменена. Оспариваемое постановление принято в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу. Аналогичную позицию высказал представитель заинтересованного лица — управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что суд, выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, согласно которому иск не подлежит удовлетворению, допросив свидетеля — врача-эпидемиолога, принял решение отказать в удовлетворении заявленных требований.

«Мотивированное решение будет изготовлено в течение десяти дней со дня окончания судебного разбирательства по административному делу», — говорится в пресс-релизе.