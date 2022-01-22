В Пензенской области число острых отравлений алкоголем за 2021 год снизилось на 5,1% Общество

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. 577 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Пензенской области в 2021 году, что на 5,1% меньше по сравнению с 2020-м. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

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Более 85% отравившихся алкоголем — мужчины, около 15% — женщины.

Выявлено 12 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией среди подростков 15–17 лет. Зарегистрирован один случай смертельного отравления метанолом ребенка в возрасте 10 лет.

По информации ведомства, число смертельных исходов в Пензенской области увеличилось на 4% — с 248 в 2020 году до 258 в 2021-м. При острых отравлениях алкоголем умерли 223 мужчины и 35 женщин.

Социальная структура отравившихся алкоголем в 2021 году по сравнению с 2020-м не изменилась. На первом месте находятся безработные; на втором по количеству отравившихся — работающие граждане, по числу умерших — пенсионеры.

В возрастной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладала группа лиц в возрасте 60 лет и старше, затем идут люди в возрасте 40–59 лет, на третьем месте — 26–39 лет.

По числу отравлений алкоголем на 100 тыс. населения превышение среднеобластного показателя зафиксировано в Пензе, а также Иссинском, Малосердобинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.