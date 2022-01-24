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Авиакомпания «ИрАэро» открыла рейсы из Пензы в Москву по вторникам и субботам

09:27 | 24.01.2022 | Общество

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту «Пенза — Москва» (Домодедово) по вторникам и субботам, в обратном направлении — по понедельникам и пятницам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, поступившем в ИА «PenzaNews».

Авиакомпания «ИрАэро» открыла рейсы из Пензы в Москву по вторникам и субботам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

По информации, представленной на сайте авиакомпании, минимальная стоимость билета из Москвы в Пензу на понедельник, 24 января, составляет 2 тыс. 600 рублей, из Пензы в Москву на вторник, 25 января, — 2 тыс. 100 рублей.

Вылеты из Домодедово в Пензу — вечерние, из Пензы в Москву — дневные.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского аэропорта, расписание утверждено до последней декады марта.

В настоящее время авиакомпания «ИрАэро» также выполняет субсидируемые рейсы из Пензы в Санкт-Петербург и в Сочи. Так, билет в северную столицу России на 25 января можно приобрести за 2 тыс. 850 рублей, в южную на 31 января — за 2 тыс. 350 рублей.

Время в пути составляет два часа.

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