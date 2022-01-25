Большинство управляющих компаний в Пензе должным образом не работает — Мельниченко Общество

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что большинство управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Пензы, должным образом не работает.

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«Работа управляющих компаний — самое больное место в системе жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Большинство УК в городе Пензе должным образом не работает», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 25 января.

«С населения деньги получать хотят, а работать не желают. Напомню, что деньги им платят за предоставляемые услуги. Ситуация с управляющими компаниями меня очень настораживает — население такой «работой» недовольно», — добавил Олег Мельниченко.

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Он отметил, что так же, как магистральные дороги и тротуары приводятся в порядок во время и после каждого снегопада, должны очищаться и территории жилых кварталов.

«Необходимо принимать решения по тем управляющим компаниям, которые игнорируют законные требования и не работают, как положено», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Кроме того, Олег Мельниченко поручил подготовить предложения по реорганизации жилищной инспекции, которая должна четко выполнять контролирующую функцию и добиваться содержания территорий в нормативном состоянии.