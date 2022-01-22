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Губернатор потребовал ускорить работу по созданию в Пензе двух муниципальных предприятий ЖКХ

11:17 | 22.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступивший инициатором создания в Пензе двух муниципальных предприятий ЖКХ, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети и многоквартирных домов, потребовал ускорить работу в этом направлении.

Губернатор потребовал ускорить работу по созданию в Пензе двух муниципальных предприятий ЖКХ

Фото: Pnzreg.ru

«Указанные вами сроки меня не устраивают, давайте максимально сокращать время реорганизации», — сказал Олег Мельниченко на совещании в правительстве области в пятницу, 21 января, обращаясь к представителям администрации Пензы, которые доложили ему о ходе работ по учреждению новых организаций и презентовали их структуру.

«Надо чтобы к началу весны предприятия уже заработали. И задача стоит такая, чтобы это были лучшие компании в городе — с современной техникой, аварийно-диспетчерской службой, мобильными ремонтными бригадами на нескольких участках», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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