Губернатор потребовал ускорить работу по созданию в Пензе двух муниципальных предприятий ЖКХ ЖКХ

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступивший инициатором создания в Пензе двух муниципальных предприятий ЖКХ, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети и многоквартирных домов, потребовал ускорить работу в этом направлении.

Фото: Pnzreg.ru

«Указанные вами сроки меня не устраивают, давайте максимально сокращать время реорганизации», — сказал Олег Мельниченко на совещании в правительстве области в пятницу, 21 января, обращаясь к представителям администрации Пензы, которые доложили ему о ходе работ по учреждению новых организаций и презентовали их структуру.

«Надо чтобы к началу весны предприятия уже заработали. И задача стоит такая, чтобы это были лучшие компании в городе — с современной техникой, аварийно-диспетчерской службой, мобильными ремонтными бригадами на нескольких участках», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.