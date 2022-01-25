Вдонин оказал помощь в приобретении котла для бани в Вадинске и получил благодарность Общество

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин, который в ноябре 2019 года был исключен из партии «Единая Россия» и выведен из состава фракции, отмечен благодарностью администрации Вадинского сельсовета в связи с оказанием помощи в приобретении котла для общественной бани.

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«Выражаю благодарность за оказание спонсорской помощи на приобретение газового котла для общественной бани села Вадинск», — цитирует пресс-служба регионального парламента текст благодарности за подписью главы администрации сельсовета Александра Дашунина.

В декабре 2021 года во время приема граждан к Владимиру Вдонину обратились жители Вадинска и сообщили, что общественная баня временно не работает из-за поломки отопительного оборудования.

Депутат оперативно отреагировал на обращение и предоставил средства для приобретения нового котла.